Recuperi 21° giornata | Napoli a valanga sul Sassuolo e aggancia la Lazio. L’Inter sa solo vincere

La sfida tra Sassuolo e Napoli, valida per il recupero della 21ª giornata e precedentemente posticipata a causa della Supercoppa in Arabia Saudita, si è appena conclusa. I campioni d’Italia in carica, guidati da Calzona, hanno dominato l'incontro schiantando il Sassuolo con un netto 6-1. Questo risultato ha conseguenze serie per i neroverdi, che si trovano ora ufficialmente in zona retrocessione: 18° posto e 26 punti in classifica.

Il debutto ufficiale di Bicego sulla panchina del Sassuolo non è stato certo entusiasmante. Dopo l'esonero di Dionisi in settimana, Bicego è stato promosso dalla Primavera a capo della prima squadra. Tuttavia, il suo inizio è stato a dir poco complicato.

La sua squadra era subito riuscita a trovare il vantaggio con Racic al 17’ del primo tempo, salvo poi dover subire una furia partenopea che si è abbattuta sul Mapei Stadium: prima Rahmani (29’), poi un triplo Osimhen (31’, 41’, 47’) e infine un doppio Kvara (51’, 75’) hanno tritato i padroni di casa. Game, set, match.

Il Napoli invece, grazie a questa vittoria schiacciante, si porta al 9° posto in classifica agganciando la Lazio a 40 punti.

Anche l'ultimo recupero della 21ª giornata di Serie A TIM tra Inter e Atalanta si è concluso con una netta vittoria della capolista. A San Siro, l'Inter ha dominato l'incontro con un convincente 4-0, lasciando i bergamashi al 5º posto in classifica con 46 punti, a 6 distanze dalla Lazio che rimane stabile a 40 punti.

Il vantaggio nerazzurro è stato firmato da Darmian al 26', seguito dal raddoppio di Lautaro al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, l'attaccante argentino ha avuto l'opportunità di realizzare una doppietta, ma ha sbagliato clamorosamente dal dischetto. Tuttavia, sulla respinta, è stato Dimarco a insaccare, portando il punteggio a 3-0. A chiudere i conti è stato Frattesi, che ha siglato il poker nerazzurro.

Con questa vittoria, l'Inter si mantiene saldamente in testa alla classifica con un vantaggio di 12 punti sulla Juventus. La squadra di Inzaghi continua a dimostrare la sua superiorità nel campionato e si avvicina sempre di più alla conquista del titolo e della conseguente seconda stella.