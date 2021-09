Calciomercato, ecco i migliori calciatori svincolati

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il gong della sessione estiva del calciomercato 2021 è arrivato. Quello degli svincolati può continuare. Tra i parametri zero sul mercato spiccano anche volti noti e interessanti. Tra questi l’ex Sampdoria Gaston Ramirez; il difensore Nicolas N’Koulou; Asamoah; Franck Ribery, accostato alla Lazio prima che chiudesse per Zaccagni; l’ex Juve e Udinese Fernando Llorente; gli ex Lazio Lulic e Musacchio. E ancora: i difensori Shkodran Mustafi e David Luiz; il centrocampista Ben Arfa; il portiere Sergio Romero. Aurier, Grenier, Wilshere, Mangala, Carroll, Mirallas. Ma anche: Viola, Giovinco, Pellé e altri ancora. Insomma, la caccia ai giocatori rimasti senza contratto è aperta.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: