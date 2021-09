Svizzera-Italia, Mancini: “Dispiaciuti per il pareggio con la Bulgaria, ma domani possiamo vincere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Roberto Mancini ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Svizzera a Basilea. Ecco le parole del ct della Nazionale: “Siamo dispiaciuti per il pareggio contro la Bulgaria, ma solo per il risultato che poteva essere diverso. Siamo convinti che facendo la stessa prestazione domani possiamo vincere, si tratta di tirare 4-5 centimetri più in là rispetto al piede o alla mano del portiere. Siamo dispiaciuti per non aver fatto i tre punti, ma non siamo preoccupati”, ha assicurato Mancini tornando al match di Firenze. Pellegrini può giocare sulla linea dei centrocampisti? E’ un giocatore per noi importante perché può fare tutti i ruoli, davanti e interno e potrebbe giocare anche durante la partita al posto di Verratti anche se io penso sia più offensivo. Tutte le volte che abbiamo fatto cambi la gara è sempre stata sullo stesso livello e migliorata. Tutti devono dare il loro apporto, soprattutto domani perché siamo all’inizio della stagione. Questa Nazionale può ritrovare le giocate in verticale? Se noi domani tiriamo 27 volte e concediamo un’azione la gara non può finire 1-1. Il gol Locatelli-Berardi-Locatelli all’Europeo l’abbiamo provato in allenamento, non fu casuale. Ma a me piace il gol con la Svizzera, quello con l’Inghilterra in finale… Se c’è da fare un contropiede bisogna farlo, le gare si vincono anche così“.

Come riportato dal corrieredellosport.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: