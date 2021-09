Il Messaggero | Maurizio tutto Formello e lavoro. Chiuso nel bunker studia la Lazio

Sarri da mesi studia la Lazio: ha passato la maggior parte del tempo a Formello e a giugno aveva spulciato più di 200 partite biancocelesti dello scorso campionato.

Come riportato da Il Messaggero, durante la sosta ha bloccato la villa all’Olgiata e in settimana farà il trasloco con la moglie. Sinora ha vissuto solo nel centro sportivo, non ha visitato la Capitale né cenato con il suo staff. Nel mentre, però sta preparando nuove tecnologie per gli allenamenti: ha installato gps e chiesto agli operatori di Lazio Style di riprendere col drone ogni allenamento dall’alto per rivedere i movimenti la sera.

