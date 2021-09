Italia, Insigne difende Immobile dalle critiche: “Ciro ha vinto tre volte la classifica marcatori e conquistato la Scarpa d’Oro. Non deve dimostrare nulla”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Amici non solo in campo, ma anche nella vita. Stiamo parlando di Ciro Immobile Lorenzo Insigne che dopo l’esperienza condivisa a Pescara continuano ad alimentare il loro rapporto a suon di dichiarazioni. Poche ore fa, l’attaccante del Napoli ai microfoni di RaiSport ha difeso il compagno dopo le ultime critiche ricevute, in primis da Antonio Cassano: “A Ciro posso dire solamente di stare tranquillo, non deve dimostrare niente a nessuno. Ha ottenuto il titolo di capocannoniere per tre stagione, ha conquistato la Scarpa d’Oro e non penso non sappia giocare a calcio. Però ciascuno ha le sue idee, arriverà il momento in cui si sbloccherà anche con la maglia Azzurra. Ha giocato due partite di campionato facendo quattro gol, non penso non sappia giocare o andare a segno. E’ leggermente bloccato, ma lo aiuteremo ad uscire da questo momento”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: