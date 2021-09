Felipe Anderson: “Sono tornato più forte. Luiz e Sergio sono cresciuti tanto. La maglia di Klose è speciale”

Il suo è stato senza dubbio un ritorno sognato e tanto atteso: dopo tre anni la Lazio ritrova Felipe Anderson e lui ha ritrovato tutto il calore del popolo laziale che non lo ha mai dimenticato. In un’intervista rilasciata a Lazio Style 1900 Official Magazine, il brasiliano si racconta: “Mi sono innamorato di Roma grazie alla sua gente: tre persone si sono tatuate la mia faccia, sono contento di ricevere così tanto affetto, non ho parole. I compagni che ho trovato in crescita quando sono tornato sono Luiz Felipe e Milinkovic: Sergio già nel 2018 faceva cose da fenomeno, poi la sua crescita è stata costante. Sono tornato più forte, sia fisicamente che mentalmente, ho imparato dalle difficoltà e sono cresciuto come persona. Conservo tante belle maglie dei colleghi, soprattutto dei miei amici: la più speciale è quella di Klose, poi tengo con cura anche quelle di Neymar, Rafael e Strakosha: con Thomas l’ho scambiata lo scorso anno in vacanza, quando ero ancora al West Ham. Delle mie, ho quella di Lazio-Sampdoria (gennaio 2015, 3-0); quella partita fu perfetta, ancora oggi me la rivedo come ispirazione“.

