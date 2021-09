PAIDEIA | Terminate le visite mediche di Zaccagni – FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 10:55

Sono terminate da poco le visite mediche del nuovo acquisto della Lazio, Mattia Zaccagni, che uscito dalla clinica si è fermato per scattare alcune foto con i tifosi della Lazio che erano lì. Il prossimo step è quello di vederlo in campo con la maglia biancoceleste.

Arrivato nelle ultime ore di mercato, si è subito allenato a Formello con il resto dei compagni in attesa della prima convocazione con la maglia della Lazio: Mattia Zaccagni, questa mattina si è recato in Paideia dove sta svolgendo le consuete visite di rito. Terminati i test, tornerà a lavorare con il resto del gruppo in attesa della sfida di domenica, in programma alle 18.00 a San Siro contro il Milan.

