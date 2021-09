Cori razzisti verso Vlahovic durante Atalanta-Fiorentina. Barone: “Bravo Dusan a gestirli, non sono momenti belli”

Durante la gara tra Atalanta e Fiorentina di ieri sera, ci sarebbero stati dei cori razzisti ai danni dell’attaccante viola Dusan Vlahovic. Sull’accaduto, si è espresso Joe Barone, ai canali ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Direi che i due episodi, uno prima del rigore e l’altro durante l’intervista a Vlahovic, non servono al calcio e allo sport. Dobbiamo essere fuori da questi momenti di razzismo durante la partita. Sono momenti particolari che direi che Dusan ha gestito abbastanza bene. Però ovviamente non sono momenti belli durante una partita di calcio e in tutto lo sport“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

