Marotta: “Inzaghi vero leader della squadra. L’Inter è una realtà diversa rispetto alla Lazio”

Nel pre partita di Sampdoria-Inter, l’ad. Beppe Marotta ha parlato anche del nuovo allenatore Simone Inzaghi arrivato in estate dalla Lazio. Ecco le sue parole: “Le impressioni sono positive, conoscevamo il professionista e quello che è riuscito a dare alla Lazio sia per serietà che qualità: miglior profilo a disposizione non c’era, lui è il vero leader di questa squadra. Possiamo toglierci soddisfazioni nonostante le defezioni. Noi sappiamo che Inzaghi è alla prima esperienza all’Inter che è un po’ diversa dalla Lazio, ma lo ha capito in fretta perché è una persona molto intelligente”.

