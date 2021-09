Milan-Lazio, Sarri: “Partita preparata diversamente. Nervosismo a fine gara? Ho chiesto rispetto. Immobile? I numeri valgono per alcuni, per altri no…”

Termina 2-0 per il Milan la sfida delle 18:00 a San Siro. Una Lazio completamente assente che esce sconfitta dalla trasferta di Milano, consentendo ai rossoneri di trovare i 3 punti. Ai microfoni di Lazio Style Radio e di DAZN, l’allenatore biancoceleste ha analizzato la sconfitta maturata quest’oggi: “Nervosismo a fine gara?, partiamo dall’analisi della partita. L’episodio finale nasce da un ragazzino molto più giovane di me al quale ho chiesto rispetto nei confronti della mia squadra.”

Sulla partita ha poi riferito: “Abbiamo fatto una prestazione deludente e attendista, non da squadra che vuole imporre il proprio gioco. Quando vai a cambiare uno stile di gioco impiantato da anni in un club, è difficile andare a modificare immediatamente i meccanismi. Non penso sia stato un problema di concentrazione, siamo a metà strada tra un pensiero ed un pensiero opposto. Questo per noi è un anno di transizione, quando ti trovi in situazione del genere di metà strada paghi le partite. Non è facile giocare partite in così pochi giorni. come non è facile giocare a ridosso del ritorno dalla Nazionale che ti consegnano i giocatori disintegrati. L’ho sempre detto da anni, ma nessuno mi ha mai dato ascolto ed evidentemente va bene a tutti cosi. Io non avevo grandi speranze che la partita potesse cambiare, l’inerzia è andata a nostro sfavore sin dall’inizio. Tuttavia abbiamo fatto una partita diversa da quella che volevamo fare, e fa male perdere il questo modo. E’ stata una partita contraria rispetto a ciò che proviamo tutta la settimana, abbiamo aspettato tutto il tempo nella nostra metà campo e sono deluso. Ma bisogna essere lucidi e capire che stai chiedendo ai giocatori cose molto diverse rispetto a quello a cui erano abituati ed è normale che ogni tanto esce fuori il vecchio gioco. Immobile? Penso che non siete normali a livello di media, Ciro ha numeri per cui potrebbe essere inattaccabile, ma vedo che i numeri contano per certi personaggi e meno per altri.”

