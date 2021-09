GdS | Lazio, Basic e Zaccagni per l’Europa: saranno titolari con il Galatasaray

Spazio all’Europa League in casa Lazio: pausa dal campionato per preparare la sfida di giovedì in trasferta contro il Galatasaray. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il debutto in biancoceleste a San Siro, i nuovi acquisti Toma Basic e Mattia Zaccagni verranno subito messi alla prova dal tecnico laziale ad Istanbul, scendendo in campo dal primo minuto. Il croato può portare maggiore equilibrio e solidità al centrocampo, mentre l’ex Verona invece darebbe ulteriori soluzioni in fase offensiva. Il tecnico ad ogni modo potrebbe pensare ad altri cambi di formazione: sia per questioni di turn over, sia per testare nuove opzioni.

