Riapertura stadi al 100%, Vezzali: “Mi sto impegnando per arrivarci”

La più bella novità di questa stagione di Serie A è stata sicuramente il ritorno dei tifosi allo stadio. Valentina Vezzali, la Sottosegretaria allo Sport, ha parlato durante il Consiglio Nazionale del CONI, esprimendosi sul tema delle riaperture. Ecco le sue parole: “Mi sto impegnando per aumentare la capienza degli impianti sportivi. Il 35% di quelli al chiuso e il 50% per quelli all’aperto rappresentano solo un punto di partenza per arrivare il prima possibile a una capienza del 100%, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica“.

