Galatasaray-Lazio, Acerbi nel post-partita: “Peccato per il risultato, era una partita equilibrata. Dispiace per Strakosha. Ora testa al Cagliari”

Al termine della gara tra Galatasaray e Lazio, terminata 1-0, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il difensore biancoceleste Francesco Acerbi. Queste le sue parole:

“Contro il Milan abbiamo fatto una brutta figura e oggi volevamo riscattarci. Manca ancora qualcosa… le distanze per andare a pressare. Corriamo un po’ a vuoto e ci vuole ancora del tempo. Peccato per il risultato, era una partita equilibrata. Ci è mancato qualcosina in più. Domenica c’è un’altra partita, dobbiamo rimboccarci le maniche perché dobbiamo assolutamente vincere. Mi dispiace per Strakosha perché ha fatto un errore che fanno tutti. Sono cose che capitano ed è capitato a lui. Loro attaccavano in tanti e un po’ a caso. Noi cercavamo di fare le cose che ci chiedeva il mister e di salire con la difesa il prima possibile facendo anche una discreta fase difensiva. Ci stiamo mettendo tanta fatica per amalgamare tutto e andare in sintonia. Appena sbagli qualcosa vai in difficoltà. Si sa che ci vuole tempo. Cerchiamo di diminuirlo però ora testa alta. Dobbiamo dare qualcosa tutti un po’ di più. Bisogna lavorare con il sorriso perché quando la squadra capirà tutti i meccanismi ci divertiremo. Questione anche mentale perché ci metti tanta anima per fare quello che dice il mister e ci metti anche tanta testa. Siccome ci metti molto entusiasmo tante volte cedi. Ci vogliono un po’ di meccanismi e ci vuole un po’ di tempo. La positività ci deve essere sempre. L’importante è portare a casa i tre punti e cercare quello che ti dice il mister”.

