Galatasaray-Lazio, autogol horror di Strakosha | VIDEO

Clamoroso errore di Strakosha in occasione del gol dell’1-0 per il Galatasaray, con il portiere che ha provato a bloccare una palombella alzata da Lazzari in occasione di un’offensiva dei turchi. Dopo averla presa, al portiere albanese è sfuggito il pallone che dopo una carambola sul palo, è terminata in porta. Lazio in svantaggio.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

