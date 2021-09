FORMELLO | Allenamento di ripresa post Europa League. Nel mirino la sfida di domenica contro il Cagliari

Rientrata dalla trasferta in Turchia, la Lazio ha ripreso subito a lavorare, questa mattina, al Centro Sportivo di Formello. Il tour de force continua e, dopo la sconfitta di ieri contro il Galatasaray in Europa League, non c’è tempo per pensare, tra due giorni si torna di nuovo in campo, con la gara contro il Cagliari in campionato da disputare allo Stadio Olimpico di Roma.

Questa mattina il gruppo biancoceleste ha iniziato l’allenamento con il consueto riscaldamento, basato su torello e scatti. La seduta mattutina è proseguita con delle esercitazioni tecniche incentrate su cross e tiri in porta, per poi continuare con una partitella a campo ridotto, prima senza jolly e, successivamente, con l’inserimento di quest’ultimi, svolti prima da Danilo Cataldi e poi da Gonzalo Escalante.

Alla seduta erano assenti, come di consueto, i titolari della gara di ieri pomeriggio contro il Galatasaray, tranne Akpa Akpro, Luis Alberto e Manuel Lazzari che hanno svolto un lavoro di scarico in palestra con esercizi leggeri.

