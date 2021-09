Alessandro Cucciari sulla Lazio: “I biancocelesti sono una grande squadra: Sarri ha bisogno di tempo”

L’ex giocatore e oggi tecnico Alessandro Cucciari, ha parlato ai microfoni a TMW Radio, durante Maracanà, della situazione della Lazio dopo questo inizio di stagione. Ecco le sue parole:

Quali le ombre in casa Lazio finora?

“In un processo di cambiamento totale, dopo 5 anni con un tecnico con cui avevano imparato a memoria un certo modo di giocare, ha bisogno di tempo Sarri. Bisogna solo attendere che questi nuovi dettami vengano recepiti e tradotti in campo. Non sarei preoccupato. Sono convinto che sia la Roma che la Lazio possono fare grandi cose. La Lazio ha una grande squadra, si è migliorata rispetto allo scorso anno in diversi ruoli. Serve solo tempo. I giocatori pensano ancora troppo nel fare i nuovi dettami di Sarri, serve tempo perché tutto diventi automatico“.

