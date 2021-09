Lazio-Roma, domani la conferenza di presentazione delle iniziative sociali in vista del derby: il comunicato

La S.S.Lazio ha comunicato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, che nella giornata di domani si terrà la conferenza di presentazione delle iniziative in vista del derby. Poco meno di una settimana separa Lazio e Roma dalla prima sfida di questa stagione, in programma domenica 26 settembre alle ore 18:00. Precisamente all’eroe 12:00 di domani 21 settembre, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma verranno comunicate alcune iniziative sociali che verranno messe in campi dalla Società biancocleste in occasione della gara tanto attesa. Un appuntamento al quale presenzieranno il Presidente della Lazio Claudio Lotito ed i rappresentanti di Compassion Italia Onlus.

Questo il comunicato della Lazio

“Domani 21 settembre, alle ore 12, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, con ingresso da via dei Gladiatori, si terrà una conferenza stampa per annunciare alcune iniziative di carattere sociale che la Società Sportiva Lazio metterà in campo in occasione della partita Lazio-Roma del 26 settembre prossimo. All’appuntamento saranno presenti il Presidente della Società biancoceleste, Claudio Lotito ed i rappresentanti di Compassion Italia Onlus.”

