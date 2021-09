PRIMAVERA TIM CUP | Lazio-Reggina, le pagelle: la decide Crespi. Buon giro palla di Bertini e Ferrante. Shehu accelera ma viene fermato

Moretti 6,5: Poche occasioni per potersi mettere in mostra, ma risponde presente quando chiamato in causa. Ottimi riflessi nel salvare un possibile autogol di Adeagbo nel primo tempo.

Floriani 6,5: Calori si è fatto sentire. Nel primo tempo rimane basso per fronteggiare le eventuali avanzate degli avversari, a differenza delle incursioni dell’ultima di campionato. Nella ripresa, però, si permette anche qualche avanzata complici le praterie che gli si sono aperte davanti. Le sue avanzate sono sempre una risorsa in più per la formazione di Calori.

Santovito 6: Attento in fase di copertura e partecipa bene al giro palla della Lazio, salvo in un paio di rilanci sbagliati, ma che non hanno messo in pericolo la Lazio. Dal 45′ Ruggeri 6: Non ha modo di mettersi in mostra date le poche avanzate della Reggina. Buona gara da punto di vista della gestione palla.

Adeagbo 6,5: Ottimo in fase di copertura e buona gestione della palla. Rischia autogol, ma salvando una palla velenosa in area. Prende un giallo atterrando Pagni in un’avanzata della Reggina. E’ un difensore su cui Calori sta puntando molto, 3 su 3 da titolare.

De Santis 6: Viene chiamato in causa poche volte sulla sinistra e non azzarda mai delle avanzate.

Ferro 6: Commette qualche fallo e sbaglia un paio di passaggi. Ci prova una volta ma il tiro viene smorzato. Per il resto è una partita senza infamia e senza lode. Dal 45′ Troise 6: Prende un’ammonizione e gioca pochi palloni, ma tutti con precisione. Prosegue la partita sulla scia del giocatore da lui sostituito.

Bertini 6,5: Non sbaglia un passaggio, nel primo tempo sempre molto preciso ed attento nel far girare il pallone. Nella ripresa abbassa il ritmo, perde un pallone e si estranea un po’ dal gioco. E’ comunque una figura importantissima per questa Lazio.

Ferrante 6,5: Si vede poco ma gestisce bene i palloni che gli arrivano al limite dell’Area nel primo tempo. Nel secondo tempo arretra sulla linea di Bertini e si rende utile nel palleggio.

Sheu 6,5: Alcune avanzate sterili. Recupera qualche buon pallone e si fa vedere con delle avanzate in velocità. Non riesce ad incidere sulla gara, ma rimane una buona prova, che conta zero palloni persi per lui. Dal 60′ Castigliani S.V. Dal 67′ Coulibaly 6,5: Sempre una presenza utile per la Lazio, con una gestione della palla ottima ed una precisione nei passaggi conseguenti alle intercettazioni da far invidia. Buona prova anche oggi.

Tare 6: Fa gioco di sponda, bravo a portare su la squadra ed a procurarsi alcuni falli lì davanti in fase di protezione palla. Non riesce ad avvicinarsi mai alla conclusione, salvo in un occasione fermata per fallo precedente. Dal 60′ Crespi 7,5: Devastante anche oggi con una doppietta che lo conferma vero bomber di questa squadra. Impreciso in un paio di passaggi, ma una certezza davanti la porta.

All. Calori 6,5: Per il match di Coppa Italia opta per il turn over cambiando alcuni giocatori rispetto alla gara di campionato contro il Crotone. Azzecca le sostituzioni nel momento opportuno della sfida, soprattutto con Valerio Crespi, il quale decide la partita con una doppietta.

