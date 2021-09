Flaminio, Tasciotti (Assessore allo Sport di Roma Capitale): “Con Lotito siamo in una fase preliminare. Stanno facendo le loro valutazioni…”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Veronica Tasciotti, Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini di Roma Capitale, è intervenuta ai microfoni de Gli Inascoltabili, sui 90 in fm di NSL, New sound Level, a proposito dello Stadio Flaminio, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Flaminio? L’interesse dell’amministrazione è che i cittadini e la città possano usufruire di tutti i servizi messi a disposizione attraverso gli impianti che abbiamo. Al momento abbiamo i lavori per riqualificare il palazzetto dello sport di Viale Tiziano, che riqualifica tutta l’area, così come lo stadio Flaminio al momento ha un project in valutazione che stiamo vedendo. Per noi, se qualora ci fosse, ci sono delle interlocuzioni anche con il presidente della Lazio Lotito. L’amministrazione comunque è a disposizione di tutte le società che hanno bisogno di individuare un’area per creare il proprio stadio o palazzetto. Questo è l’importante: la disponibilità che abbiamo. Sul Flaminio c’è un project e come amministrazione siamo tenuti a valutare tutto quello che arriva. Fattibile con Lotito? Siamo in una fase preliminare. Loro stanno facendo le loro valutazioni perché ci sono dei vincoli sull’impianto di cui tener conto. Al momento l’unico project arrivato è un altro ed è in fase di valutazione. Il dipartimento sport ne sta valutando la fattibilità”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: