CdS | C'è il derby e torna Sarri in panchina: dentro Pedro e Sergej, Lazio a 5 stelle

Un uomo in più nel derby: Maurizio Sarri. Ha scontato anche il secondo turno di stop, per l’ultima volta ha visto la Lazio dall’alto, chiuso nello sky-box di Torino. Aveva scelto una formazione in funzione del derby. Anche dopo aver perso Zaccagni non ha voluto rischiare Pedro in ottica derby. Ieri, a sorpresa, ha lanciato il giovane Moro. Si è giocato di giovedì, troppo stretti i tempi per pensare di recuperare energie. Sarri ha deciso di conseguenza. La Lazio del derby nascerà domani, a 24 ore dal big match, ma appare annunciata. Sarri, stando al turnover scelto per Torino, lo giocherà con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Milinkovic tornerà dal primo minuto così come Leiva. Luis Alberto è immaginabile al suo posto. Il nodo di questo inizio di stagione è a centrocampo, legato alla convivenza contemporanea del Sergente, del Mago e del tridente Felipe Anderson – Ciro – Pedro. Basic non è stato ancora integrato in partita, Akpa Akpro è stato rilanciato dopo la bocciatura di Empoli. Sta a Sarri decidere se riproporre la formula “5 stelle” in una partita così delicata o lasciar fuori un big tra i centrocampisti. Pedro viene preservato quando possibile, era accaduto lo stesso in Europa. Fatica a reggere il peso e gli sforzi delle tre partite a settimana. La Lazio è rientrata a Roma ieri sera. Oggi si ritroverà a Formello. Sarri non vede l’ora di tornare in panchina, per sua fortuna il doppio stop è arrivato nei giorni che hanno preceduto il turno infrasettimanale. Sarà in prima fila nel derby, spera sia la partita della svolta. Corriere dello Sport.

