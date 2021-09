Hernanes sul derby: “Il mio gol più bello contro la Roma? Quello da fuori area nell’aprile del 2013”

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Roma, nel match program bianoceleste l’ex centrocampista biancoceleste Hernanes è stato intervistato a proposito del derby. Ecco le sue parole:

4 gol nei derby disputati: qual è il suo preferito?

“Ho avuto la fortuna di lasciare il segno in molte partite contro la Roma, non è facile scegliere. Il più bello in assoluto però rimane quello segnato da fuori area nell’aprile del 2013, pochi mesi prima della finale di Coppa Italia vinta. Segnai di sinistro, mandando la palla sotto l’incrocio dei pali“.

Ha vinto 4 derby in carriera: come si preparava a questa partita?

“I derby sono le due partite più importanti dell’anno, va preparato bene. Io cercavo di farlo nel migliore dei modi, volevo che fosse tutto perfetto: dagli allenamenti alla concentrazione, doveva andare tutto per il verso giusto perché non potevamo sbagliare o perdere, ma solo vincere“.

Questa partita arriva nel momento giusto per la Lazio?

“Il derby capita sempre nel momento giusto per chi vince, è fondamentale. Da tifoso della Lazio, spero ovviamente che la squadra di Sarri possa conquistare tre punti importanti per il suo percorso in campionato“.

