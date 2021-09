Fondazione S.S. Lazio e Roma Cares insieme per l’educazione al tifo

Come riportato da RomaToday, ieri sabato 25 settembre, presso il Giardino Vincenzo Paparelli, la Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma Cares sono state protagoniste dell’iniziativa “Sport: Capitale di tutti”. L’evento, che si è svolto durante la Settimana europea dello sport (23-30 settembre) e alla vigilia del Derby tra Lazio e Roma, aveva come obiettivo la promozione dell’attività fisica e l’educazione al tifo, ponendo l’accento sulla sana rivalità sportiva nella Capitale, basata sulla pratica sportiva attiva e sul rispetto dei sostenitori della squadra rivale. Sono stati toccati temi come il fair play, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’accettazione dell’altro e l’inclusione, e l’importanza di una sana alimentazione. In occasione dell’evento è stata annunciata l’inaugurazione del murale dedicato a tre tifosi di Lazio e Roma: Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri. La Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Gabriella Bascelli, ha riferito: “Stiamo creando una narrazione matura della rivalità sportiva nella Capitale. Potremmo lanciare oggi un’idea di un appuntamento fisso: alla vigilia di ogni derby calcistico di campionato le due fondazioni fanno un’iniziativa charity assieme. Per i più bisognosi, per le aree disagiate, per chi ha perso la speranza. Lo merita Roma, lo merita la storia dei nostri sodalizi, lo meritano soprattutto queste ragazze e questi ragazzi e tutti i destinatari delle nostre iniziative.”

