Il trionfo della Lazio celebrato dalla stampa estera

La vittoria della Lazio, quella dei Laziali, quella di Sarri su Mourinho, sta facendo il giro del mondo. Ecco alcune reazioni da parte della stampa estera.

Il programma televisivo statunitense ESPN FC, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto di Maurizio Sarri con l’aquila Olimpia sul braccio subito dopo la vittoria del derby con una frase dedicata a quest’ultimo: “Mister Sarri con l’aquila della Lazio dopo aver battuto la Roma di Mourinho. La sua faccia!”

Maurizio Sarri celebrating with the Lazio eagle after beating Jose Mourinho’s Roma 🦅 His face 😅 pic.twitter.com/GuB2Y6SFFe — ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2021

Successivamente anche la testata francese L’Equipe ha dedicato un articolo alla vittoria della Lazio, sottolineando come questa abbia dominato la Roma nella vittoria e l’importanza che ha avuto un giocatore come Ciro Immobile, autore di una partita sontuosa condita da due assist in occasione del gol di Pedro e di Felipe Anderson.

La Lazio Rome domine l’AS Roma dans le derby https://t.co/YDfRNkRBFJ pic.twitter.com/8TQryavRWC — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 26, 2021

