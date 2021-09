SOCIAL| La Serie A presenta Lazio-Roma: “Per la gloria, per la città, per il proprio popolo” – FOTO

Tramite i propri profili social la Serie A ha ricordato l’appuntamento di oggi, quando alle 18:30 si giocherà il derby di Roma, il primo stagionale. E’ stata pubblicata un’immagine ritraente i due allenatori con sotto la scritta: “Per la gloria, per la città, per il popolo“. Manca sempre meno per l’attesissimo incontro di oggi pomeriggio tra Lazio e Roma, importante sia ai fini della classifica che di primato cittadino, come ogni anno d’altronde.

