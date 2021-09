Il labiale di Guida che scioglie ogni dubbio sulla regolarità del secondo gol della Lazio: “A parte che era fuorigioco, non c’è il rigore”

Ieri dopo la partita, tra le diverse polemiche nate abbiamo assistito a quella sul secondo gol della Lazio. dove è stato reclamato un rigore su Zaniolo che avrebbe subito fallo da Hysaj. In mattinata sono circolate alcune immagini che vedevano Zaniolo in posizione molto dubbia, probabilmente al di là della linea difensiva della Lazio. Poco dopo, però, è stato anche catturato un labiale di Guida che, parlando con El Shaarawy, ha detto: “a parte che c’era fuorigioco prima, per me non c’è rigore”. Una frase che scioglie ogni dubbio inerente alla regolarità del gol della Lazio, il quale avrebbe comunque potuto usufruire del vantaggio nel caso in cui si fosse verificato il fuorigioco di Zaniolo.

