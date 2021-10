TMW | Immobile, infortunio non grave: oggi gli accertamenti, ma Ciro si è fermato in tempo

È stata l’unica nota dolente di un primo tempo perfetto. Al 42′, con la Lazio avanti 2-0 contro la Lokomotiv Mosca, il tempo si è fermato e all’Olimpico per qualche secondo ha messo di respirare. Perché Ciro Immobile, leader, capitano e cannoniere della squadra, si è tolto la fascia ed è uscito toccandosi la parte anteriore del ginocchio destro. Al suo posto è entrato Muriqi e Ciro con il ghiaccio si è seduto in panchina. Nessuna smorfia, però. Il che ha fatto tirare un sospiro di sollievo, lasciando pensare che Immobile “si sia fermato in tempo”, per usare il commento di Sarri. E le prime notizie che arrivano da Formello sono in linea con questa lettura: l’attaccante biancoceleste, appena ha sentito il primo accenno di dolore, è uscito. Nella sua testa, oltre alla gara di domenica a Bologna, ci sono le finali di Nations League che dovrà giocare con l’Italia di Mancini (mercoledì la semifinale a San Siro con la Spagna).

Nulla di grave o di eccessivamente preoccupante, almeno per il momento. Per tirare un grande sospiro di sollievo però bisognerà aspettare eventuali conferme odierne, perché ovviamente Immobile verrà controllato dallo staff medico. Se non ci saranno colpi di scena, a Bologna sarà a disposizione. Così come sarà agli ordini di Mancini per i due grandi appuntamenti con il tricolore sul petto.

Tuttomercatoweb.com

