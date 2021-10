Il Messaggero | La Lazio ha messo le ali

Pedro e Felipe in stato di grazia, Sarri si aggrappa a loro per volare. Immobile fermato dall’infortunio alla coscia: a Bologna non ci sarà.

Come riportato da Il Messaggero, nelle ultime due partite la Lazio ha dato la sensazione di divertirsi, ma anche di essere più sicura di quello che fa, soprattutto quando si porta in avanti e attacca. Questo deciso cambio di passo arriva anche dalla spinta del brasiliano e dello spagnolo. Invece, gli esami effettuati ieri su Ciro hanno evidenziato un versamento: il giocatore salterà Bologna ed è a forte rischio anche la chiamata in Nazionale. Immobile potrebbe essere sostituito da Muriqi oppure con una delle due ali a fare il “falso nueve”. Da monitorare anche la situazione Milinkovic, il serbo è in dubbio per una forte contusione alla spalla sinistra: infortunio procurato contro il Cagliari e che gli si era presentato alla fine della sfida europea.

