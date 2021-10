Bologna-Lazio, espulso Acerbi: salta l’Inter

E’ una giornataccia per la Lazio: sul 3-0 per il Bologna, Acerbi viene espulso. Il difensore aveva subito un fallo, non sanzionato, e ha protestato contro l’arbitro che gli ha sventolato un primo cartellino giallo; dopodiché, Acerbi ha continuato a protestare, arrivando a farsi espellere da Massa. Il centrale, quindi, non ci sarà contro l’Inter.

