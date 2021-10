SERIE A | Pareggio e spettacolo tra Sampdoria ed Udinese. L’Hellas Verona cala il poker con lo Spezia

Si sono da pochi minuti concluse le due gare in programma alle ore 15:00 della settima giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si è chiusa sul 3-3 la sfida tra Sampdoria ed Udinese. Gol e spettacolo tra blucerchiati e bianconeri: ad aprire il match sono gli ospiti al 15° con Pereyra, pari dei padroni di casa dopo dieci minuti con l’autogol di Stryger Larsen, ma poco prima dell’intervallo, Beto riporta l’Udinese avanti. La ripresa si apre subito con il gol, su calcio di rigore, di Fabio Quagliarella che riporta il risultato in parità. Al 69° la Sampdoria passa per la prima volta in vantaggio con il super gol di Antonio Candreva; vantaggio che però dura solamente tredici minuti, visto che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, all’82° Forestieri segna il gol del definitivo pareggio. La squadra di D’Aversa sale così a quota 6 punti, rimanendo a -2 dall’Udinese tredicesimo con 8.

Al Bentegodi di Verona invece l’Hellas di Tudor cala il poker contro lo Spezia: sonoro 4-0 dei padroni di casa firmato Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa. I gialloblù tornano a vincere dopo due pareggi consecutivi, portandosi a 8 punti come l’Udinese. Lo Spezia di Thiago Motta esce sconfitto per la terza gara consecutiva e resta così al penultimo posto in classifica a quota 4.

