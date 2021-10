Alle 15 si sono chiuse le urne anche nella Capitale. L’affluenza, drammaticamente bassa, ieri si attestava sotto il 40% (36,8%). I principali candidati sindaco sono: Enrico Michetti per la coalizione di centrodestra, Roberto Gualtieri per la coalizione di centrosinistra, la prima cittadina uscente Virginia Raggi per il M5S e Carlo Calenda, che si è presentato con un’unica lista civica.

Questi i primi exit poll:

Enrico Michetti: 27,01 – 31,01

Roberto Gualtieri 26,5 – 30,05

Virginia Raggi 16,5 – 20,05

Carlo Calenda 16,05 – 20,5

