Juventus, Agnelli vorrebbe Tare per completare la squadra mercato

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Andrea Agnelli stima molto l’operato di Tare: persiste nel presidente della Juve l’idea di sottrarlo alla Lazio per completare la squadra mercato del club bianconero. Come riportato da calciomercato.com, il ds biancoceleste ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e più volte negli ultimi anni è stato vicino a lasciare il club. Il presidente della Juventus mantiene acceso l’interesse, tuttavia, Lotito difficilmente lo lascerà andare.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: