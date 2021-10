SOCIAL | La Lazio ricorda il debutto in Serie A di Felipe Anderson – FOTO

Esattamente otto anni fa, il 6 ottobre del 2013, Felipe Anderson debuttava con la maglia della Lazio in Serie A. Precisamente, lo fece dal primo minuto, nella gara contro la Fiorentina pareggiata 0-0, per poi essere sostituito da Floccari al minuto 79′. La Lazio ha voluto ricordare la prima volta di Felipe con l’aquila sul petto in campionato, con un’immagine postata sui propri canali social.

Questa la foto:

