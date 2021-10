CdS | Lotito attacca Gravina e Lega: “Chiedo i danni”. La Figc: “Basta”

Dopo l’esclusione dal CF del 30 settembre, il patron vuole essere reintegrato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri Lotito ha inviato una lettera di diffida a Gravina (presidente della FICG), a tutti i componenti del Consiglio federale e a Dal Pino (presidente della Lega di A). Il presidente biancoceleste ha chiesto il reintegro negli organismi calcistici, alla luce della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha fatto cadere i capi di accusa più gravi e ordinato alla Corte Federale di rinnovare la valutazione dei fatti procedendo alla rideterminazione della sanzione. La FIGC ha sottolineato la colpevolezza di Lotito, replica pubblicata da Ansa alla quale Lotito ha prontamente risposto via Mediaset: “Le bugie le dice la Figc, ho una sentenza dalla mia parte”. Alle 11 di oggi, è prevista l’assemblea di Lega e il presidente biancoceleste si presenterà, così come ha fatto in Figc il 30 settembre. Tuttavia, l’appuntamento cruciale è previsto martedì 19 ottobre, quando si riunirà la Corte Federale D’Appello; Lotito si riserva di impugnare il verbale del Consiglio federale del 30 settembre scorso e ha 30 giorni di tempo a partire dalla data da cui si è riunito. Altra data importante è quella del 26 ottobre: scadranno i 7 mesi di inibizione inflitti dal Tribunale Federale il 26 marzo scorso, la condanna che secondo la Figc è ancora in vigore. Sarà un mese impegnativo, le mosse dipenderanno da quanta squalifica dovrà ancora scontare il presidente.

