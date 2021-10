CdS | Lotito e i medici, martedì 19 ottobre nuovo processo alla Corte Federale

Lotito e i medici Pulcini e Rodia saranno riprocessati dalla Corte Federale d’Appello il 19 ottobre. Il Collegio di Garanzia del Coni, con sentenza del 7 settembre scorso, ha rinviato il caso tamponi alla corte della Figc ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione. Il Collegio aveva sollevato Lotito e i medici dalle accuse più gravi, le mancate comunicazioni dei positivi (o presunti tali) all’Asl. A Lotito e i medici è stato contestato solo il fatto di aver consentito a Immobile (in Torino-Lazio dell’1 novembre 2020) e a Djavan Anderson (in Lazio-Juve dell’8 novembre 2020) di essere stati in campo e in panchina. Il 30 aprile scorso erano stati condannati a 12 mesi dalla Corte Federale, il caso fu trattato dalla prima sezione del presidente Torsello. Per il 19 ottobre dovrà essere nominato un nuovo collegio. Presumibilmente le condanne saranno di entità inferiore. Corriere dello Sport.

