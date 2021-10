CdS | Nazionali, oggi in campo quattro biancocelesti: anche Milinkovic

Sarà un sabato sera impegnato per Maurizio Sarri, che dovrà seguire i suoi ragazzi impegnati in giro per l’Europa. Oggi scendono in campo quattro dei giocatori della Lazio convocati dalla rispettive nazionali. Il primo sarà Vedat Muriqi, che alle 18 sfiderà con il suo Kosovo la Svezia, nel match valido per il gruppo B. Alle 20.45 toccherà a Strakosha, Hysaj e Milinkovic. I primi due rappresentano l’Albania nella trasferta con l’Ungheria (Gruppo I), mentre Sergej andrà a giocare con la sua Serbia in Lussemburgo (Gruppo A). Ieri è stato il turno della Costa d’Avorio di Akpa Akpro: per lui neanche un minuto nel 3-0 sul Malawi. A segno invece Marusic, che ha sbloccato il risultato nel 3-0 del Montenegro a Gibilterra. Decisivo pure Raul Moro, che si è guadagnato il rigore chiave per la Spagna U21 nel 3-2 sulla Slovacchia. I prossimi impegni sono tutti in programma tra lunedì 11 e martedì 12. Corriere dello Sport.

