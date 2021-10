Lazio-Binance, una partnership che chiama in causa i tifosi: in cosa consiste e che si potrà fare?

L’annuncio della Lazio

“La S.S. Lazio S.p.A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo. La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey Sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance debutterà sulla maglia della Lazio e in tutte le attività di comunicazione a partire dal prossimo match casalingo tra Lazio ed Inter” è il comunicato pubblicato dalla Lazio tramite il proprio sito ufficiale, che rende noto il fatto che la partnership prenderà vita già sabato con la presenza dello sponsor sulla maglia, e si estenderà con la nascita della piattaforma apposita.

Le parole di Lotito

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale. La partnership con Binance ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i tifosi e follower di tutto il mondo come mai prima d’ora” sono le parole del presidente Claudio Lotito. Obiettivamente è una partnership interessante, che aumenta la presenza della Lazio in un mondo oggi molto in voga: quello digitale. “Coinvolgere la nostra fan base con tecnologie emergenti e sfruttare la portata di Binance” continua Lotito “apre nuovi orizzonti per il rafforzamento e il futuro supporto del brand del nostro club. Con l’aiuto di Binance, miriamo ad avvicinare il club ai tifosi della Lazio presenti in tutto il mondo. Il Lazio Fan Token avvicina davvero i nostri giocatori e il loro successo ai tifosi di tutto il mondo”.

In cosa consiste la collaborazione?

La collaborazione consisterà nella creazione di una piattaforma da parte di Binance dedicata alla Lazio. In questa piattaforma i tifosi biancocelesti potranno avere a che fare in modo più diretto con la squadra, rispondendo anche a dei sondaggi e facendo, dunque, sentire la propria vicinanza alla società in un modo molto particolare grazie, appunto, al digitale. Per far parte della piattaforma occorrerà un abbonamento da sottoscrivere nel sito di Binance. Sarà possibile anche vincere alcuni premi e partecipare ad attività varie, il tutto ovviamente incentrato sulla Lazio.

