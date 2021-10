MOVIOLA | Barella-Hysaj, mano di Bastoni: corretti i rigori. Aggressione a Felipe, mancano alcune sanzioni interiste

La Lazio vince 3-1 una partita che si chiude con tante polemiche per alcuni episodi: dal gol del 2-1 laziale all’aggressione su Felipe Anderson, poi l’espulsione di Luiz Felipe Ramos al termine.

GLI EPISODI

Giusto il rigore su Barella al 11’: il centrocampista nerazzurro anticipa Hysaj che ingenuamente allunga il piede e lo tocca, seppur leggermente. Il check del VAR conferma correttamente. Al 63’ calcio di rigore dato alla Lazio per fallo di mano di Bastoni in area, dopo un colpo di testa di Patric: braccio largo per il difensore nerazzurro, anche se in quel momento è con gli occhi chiusi. La palla sarebbe andata verso la porta, quindi corretto anche il cartellino giallo.

Assurdo il comportamento di Irrati sulla rissa scattata dopo il 2-1 laziale: invece di ammonire Dumfries e Handanovic che hanno aggredito il brasiliano, ha ammonito… lui. Fischiato il termine della partita, espulso Luiz Felipe per sfottò: va da Correa (suo amico) alle spalle, ma l’argentino reagisce sbracciando. Irrati lo reputa un ‘alimentare gli animi’ ed estrare il rosso a partita conclusa.

