PRIMAVERA2 | La Lazio dopo la sosta sfida la Reggina: l’obiettivo è tornare a sorridere anche in trasferta

Dopo la sosta delle nazionali riparte finalmente il Campionato Primavera e di conseguenza torna anche la Lazio. I ragazzi di Alessandro Calori si troveranno di fronte in questo turno, il quinto della competizione, la Reggina, dopo averla già sfidata nei trentaduesimi di Primavera Tim Cup. Con nove punti in classifica, come il Frosinone primo, e con una sola sconfitta su quattro gare giocate, i biancocelesti vanno ora a caccia del quinto successo, dopo la vittoria casalinga contro la Ternana per 4-0 che aveva rilanciato i capitolini in seguito alla débâcle arrivata al Vincenzo Volpe contro lo Salernitana.

L’avversario

Inizio non proprio entusiasmante quello della Reggina, prossimo avversario dei biancocelesti. I calabresi hanno infatti solamente una vittoria all’attivo, contro il Cosenza, e un pareggio contro la Ternana. Tre sono state le sconfitte, arrivate rispettivamente contro Frosinone (6-2), Lazio (2-0 in Coppa Italia) e Salernitana (0-2). I ragazzi di Francesco Ferraro dunque proveranno a rialzarsi dopo un avvio di stagione claudicante, cercando di invertire il trend negativo. Il sistema di gioco adottato dal tecnico è il 4-3-3, con il sempre utilizzato fin qui Antonino Vigliani (450 minuti giocati su altrettanti disponibili), difensore centrale con una marcatura all’attivo, e Vincent Nvendo Ferrier, attaccante classe 2003 con 429 minuti ma ancora a secco di gol.

Le altre gare della 5ª giornata

Benevento-Crotone, Cosenza-Frosinone, Salernitana-Perugia, Ternana-Spezia, Cesena-Pisa.

La probabile formazione

Dopo i tre punti ottenuti nella vittoria del Fersini contro la Ternana (4-0), la Lazio si prepara ad affrontare i granata nel quinto round del Campionato Primavera 2. Alessandro Calori si affiderà di nuovo alle sue certezze per tornare a sorridere anche in trasferta, dato che nell’ultima gara tra le mura nemiche è arrivata la sconfitta per 2-0 contro la Salernitana. In porta ci sarà Moretti, davanti al quale agirà il quartetto composto da Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri e De Santis (in gol nell’ultima sfida).In mezzo al campo ci sarà il solito Larsson Coulibaly a fare legna, accompagnato da uno tra Ferrante e Ferro, con il primo in vantaggio. Sulla trequarti ci sarà capitan Bertini, supportato ai lati da Mancino e Shehu. Il terminale offensivo sarà bomber Crespi.

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani Mussolini, Ruggeri, Adeagbo, De Santis; Coulibaly, Ferrante; Shehu, Bertini, Mancino; Crespi.

All. Alessandro Calori.

