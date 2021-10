Serie A, prima vittoria per il Cagliari targato Mazzarri: battuta 3-1 la Sampdoria

Termina 3-1 la sfida delle 12:30 tra Cagliari e Sampdoria, valida per l’ottava giornata di Serie A. In rete per la squadra sarda Joao Pedro, autore di una doppietta, e Caceres. A poco è servita la rete di Thorsby nel finale, utile solo ad una speranza di rimonta per i blucerchiati. Cagliari che con la vittoria odierna sale in quartultima posizione a 6 punti, raggiungendo ed eguagliando proprio la squadra di Daversa che occupa il sedicesima posto.

