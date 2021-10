Bodo Glimt-Roma, tifoso italiano espulso dallo stadio per aver urlato espressioni razziste

Stando a quanto riferiscono i giornali norvegesi, un tifoso romanista è stato espulso dallo stadio durante Bodo Glimt-Roma per aver gridato parole ed espressioni razziste. Il responsabile delle operazioni, Kai Eriksen, ha riferito a VG che “È stato un tifoso in trasferta ad attirare la nostra attenzione, con quelle che pensiamo fossero espressioni e suoni italiani, razzisti. Erano suoni che appartengono al regno animale. Sfortunatamente, succede alle partite di calcio che accadono cose del genere. La pattuglia sta valutando la revisione, ma può essere una punizione sufficiente per essere espulsi da una partita quando si è arrivati ​​dall’Italia”

