Superlega, il Governo italiano interviene a sostegno della Uefa

Il Governo italiano si costituirà alla Corte di giustizia europea contro la Superlega. Insieme ad altri 15 Paesi, che hanno scelto di non sostenere il progetto guidato da Andrea Agnelli e Florentino Perez per fondare un movimento alternativo alla Uefa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato in una nota sul sito ufficiale (www.governo.it) che “Il Governo italiano ha deciso di intervenire a sostegno dell’Uefa nel giudizio sulla Superlega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea”.

