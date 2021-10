CdS | Sarri e la Lazio: “Con il Verona la resa dei conti”

Le sedute tattiche sono diventate sedute di analisi introspettiva: è l’operazione di soccorso psicologico lanciata da Sarri dopo la disfatta di Bologna e completata entro oggi, giorno della partita col Verona. La Lazio crolla all’improvviso, sono anni che è così e non se ne capisce il motivo. Sarri spera di poter mettere fine a tutto questo; ha interrogato e ricaricato tutti, sa come accendere gioco, teste, cuore e polmoni. Deve tenere la Lazio sempre sotto pressione e su alti livelli motivazionali, proprio come aveva detto nel post-partita contro il Marsiglia. Il Mister ieri non ha parlato in conferenza, ma giovedì scorso aveva lanciato messaggi chiari alla squadra: “Una partita simile l’abbiamo toppata completamente. Verona sarà importante, ci arriviamo sempre in condizioni disagevoli. Giochiamo a 63 ore di distanza e per di più di pomeriggio. Sarà estremamente difficile. Ci piace stare in Europa e quindi ci dobbiamo abituare.” Sarri a Verona non avrà i centrali titolari, si affiderà a Patric e probabilmente a Radu, finora dimenticato.

