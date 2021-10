Fiorentina, Saponara: “Contro la Lazio sarà dura, avremo meno il pallino del gioco”

Il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara, dopo la vittoria ottenuta sul Cagliari per 3-0, ha parlato del prossimo incontro dei viola in programma mercoledì contro la Lazio. I biancocelesti, usciti brutalmente sconfitti dal Verona per 4-1, affronteranno gli uomini di Italiano dopo un ritiro imposto dalla società già dalla serata di oggi. Alla squadra di Sarri tifosi e club chiedono un reazione importante già dal prossimo incontro di campionato, su cui si è così espresso Saponara:

“Oggi è precoce guardare la classifica, nella prossima sfida andiamo ad affrontare una squadra che gioca in modo speculare al nostro. Avremo meno il pallino del gioco, sarà dura ma una bella partita.”

