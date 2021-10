FORMELLO | Ritmi alti, tanta intensità e qualche colpo proibito. Domani le prove tattiche

Dopo la sconfitta pesante di ieri in casa dell’Hellas Verona, la Lazio ha deciso di mandare la squadra in ritiro. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la prima seduta d’allenamento della settimana, con il mirino puntato verso la Fiorentina, prossimo avversario dei biancocelesti mercoledì nel turno infrasettimanale.

La seduta mattutina ha preso il via con il consueto riscaldamento, per poi proseguire con torello e attivazione, incentrata su skip e scatti. Per concludere partitella a campo ridotto, con la possibilità di andare al tiro solamente dopo aver compiuto otto passaggi.

Sul terreno di gioco presenti i subentrati e le riserve della trasferta di Verona, i ritmi sono stati fin da subito molto alti, lavorando ad un alta intensità, tanto che sono scappati anche alcuni interventi duri tra compagni. La voglia di cambiare rotta c’è. Alla seduta, insieme a mister Sarri, era presente anche il ds biancoceleste Igli Tare che, insieme, hanno seguito l’allenamento in campo.

Nella seduta di domani sono in programma le prove tattiche, alla vigilia della sfida di mercoledì, allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Fiorentina.

