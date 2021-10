Lazio-Fiorentina, il Dott. Rodia nel post-partita: “Luiz Felipe uscito in via precauzionale. Zaccagni…”

Al termine della gara tra Lazio e Fiorentina terminata 1-0, il medico Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“In questo ultimo tempo ho lavorato un po’ dietro le quinte, come il Dott. Pulcini. È stata una partita intensa in cui c’è stato un dispendio di energie nervose e fisiche. Luiz Felipe è uscito in via precauzionale dopo i crampi. Abbiamo deciso di preservarlo anche pensando alle prossime gare. La squadra è in buona salute. In questo momento non abbiamo delle criticità importanti. Zaccagni lo stiamo monitorando, procede molto bene e vediamo quando sarà il momento di metterlo in campo”.

