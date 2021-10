Lazio-Fiorentina, Italiano nel post-partita: “Quasi tutti sono venuti all’Olimpico a subire, noi siamo riusciti a non farli ragionare”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine di Lazio-Fiorentina, terminata 1-0 per i biancocelesti, è intervenuto Italiano, tecnico dei viola, ai microfoni di Dazn: “C’è stato grande equilibrio in campo, tante situazioni per fare gol, ma poche volte riusciamo a concretizzare. Dispiace perdere facendo una signora partita, volevamo portare dei punti a casa, ma non ci siamo riusciti. E’ mancato il guizzo finale e la creatività per trasformare le situazioni in gol, ci stiamo lavorando. Venire qua è segno di grande personalità, quasi tutti sono venuti qui a subire, noi siamo riusciti a non farli ragionare, a ripartire e a far male. Ovunque andiamo riusciamo a fare la gara, ma dobbiamo mettere qualcosina in più.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: