Marsiglia-Lazio, Lollobrigida (FdI): “Inaccettabile l’ordinanza del Ministro francese, Gualtieri deve intervenire”

In merito all’ordinanza del Ministro dell’Interno francese che vieta la trasferta ai tifosi della Lazio per la sfida di Europa League contro il Marsiglia, il caporgruppo alla camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida si è espresso condannando la decisione e invocando un intervento da parte del neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Queste le sue parole:

“È inaccettabile così come formulata l’ordinanza del ministero dell’Interno francese che vieta ai tifosi della Lazio e a chi si presenta come tale, non solo l’accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia, ma anche l’ingresso in Francia dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Un trattamento da riservare ai terroristi, che stride con una partita di calcio e lede l’immagine della Capitale d’Italia e dei suoi cittadini. Chiediamo al sindaco Gualtieri di intervenire per condannare questa decisione e difendere l’onorabilità della città e dei romani”.

