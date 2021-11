Marsiglia-Lazio, Mentana: “Vietare la trasferta una vergogna, non si può criminalizzare un’intera tifoseria”

Sta facendo discutere la decisione presa dal Ministro dell’Interno francese, riguardante il divieto alla trasferta posto ai tifosi della Lazio per la gara di Europa League contro il Marsiglia. Una scelta condannata dalla stessa Società biancoceleste attraverso un comunicato, e da diverse figure del settore e non. Tra questi, c’è anche Enrico Mentana, che al termine del Tg di La7 ha commentato la vicenda.

Queste le sue parole:

“Voglio chiudere parlando di una cosa che riguarda il calcio. Da parte del governo francese è stato disposto il divieto di andare a Marsiglia dei tifosi della Lazio per la partita di Europa League di giovedì sera. Lo spostamento di ogni persona che sia tifoso della Lazio è vietato da ogni frontiera statale, ferroviarie, portuale e aeroportuale francese. L’ordinanza è firmata dal ministro dell’interno. Secondo me è una vergogna. Non si può impedire ai supporter di una squadra di andare in un paese all’interno dello spazio di libera circolazione come è quello europeo e nella frontiera tra Italia e Francia. Oltretutto si parla dei comportamenti violenti di alcuni tifosi, di ripetuti canti fascisti e saluti romani. Allora che tra le tifoserie e che nelle curve ci sia anche questo è noto, ma anche la Francia non è da meno. Comunque non si può criminalizzare un’intera tifoseria per questo, non si può all’interno di uno spazio comune come l’Unione Europea. Ognuno di noi ha le proprie idee anche in questione di tifo, ma qui non c’entra. Questo è un vero affronto a tutte le tifoserie italiane. Concludo qui”.

