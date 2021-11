FORMELLO | Dopo il pareggio bergamasco ora testa al Marsiglia: assente Immobile

Dopo il pareggio nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta per 2-2, avvenuto grazie alla rete in extremis di De Roon, la Lazio è pronta ad affrontare l’Olympique Marsiglia. Al Velodrome, nella gara valida per la quarta giornata del Girone E di Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri va a caccia dei tre punti in ottica passaggio verso la fase eliminatoria. Nell’allenamento odierno andato in scena in quel di Formello, non hanno partecipato Mattia Zaccagni e Ciro Immobile, fresco bomber all time biancoceleste, che ha raggiunto Silvio Piola con la rete realizzata contro la Dea. La seduta ha previsto un torello e attivazione con mobilità sugli ostacoli alti. In seguito, sotto la guida di Mister Sarri, esercitazioni sulla rapidità e prove tattiche con due gruppi. Infine c’è stata la partitella tattica, a cui non hanno preso parte Jony e Kamenovic, entrambi fuori rosa. In gruppo, presente anche il portiere Furlanetto, insieme al trio Reina, Strakosha, Adamonis.

