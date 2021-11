Scudetto 1915, Mignogna: “La fondatezza della richiesta è stata dimostrata in tutti i modi possibili”

L’avvocato Gianluca Mignogna è tornato a parlare dello scudetto del 1915 e della possibilità di ottenere l’ex aequo con il Genoa, squadra a cui venne assegnato d’ufficio quello scudetto senza che la sfida decisiva per l’assegnazione venisse giocata da parte della squadra ligure e dalla Lazio, club per cui viene, per l’appunto, chiesta l’assegnazione. “Il dado ormai è tratto. Irreversibilmente. È giusto, sacrosanto e doveroso che la Lazio ed i Caduti Laziali della Grande Guerra siano insigniti con l’ex aequo dello Scudetto 1915. La fondatezza della richiesta è stata dimostrata in tutti i modi possibili ed immaginabili, perché le risultanze documentali hanno comprovato inconfutabilmente che il titolo di “Campione d’Italia 1914/15” non è mai stato formalmente assegnato, che post guerra il Genoa ottenne d’ufficio esclusivamente il titolo di “Campione dell’Italia Settentrionale”, su campo la Lazio conquistò il titolo di “Campione dell’Italia Centro-Meridionale” e l’Internazionale Napoli (con una sola partita omologata) il titolo di “Campione della Regione Campania”.

Ma da quando in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, il 24 Maggio 2015, partì inesorabile rivendicazione dell’ex aequo, quanti saranno stati coloro che in un modo o nell’altro hanno artatamente tentato di frapporsi, strumentalizzare e/o silenziare le ragioni degli Eroi Laziali della Grande Guerra?

Tanti, tantissimi. Anzi troppo e troppi, senza dubbio alcuno.

In ordine sparso: manipolatori, oscurantisti, ignavi, opportunisti, tramatori, invidiosi, mistificatori, distrattori, iscarioti, servilisti, saccenti, censori, codardi, ipocriti, denigratori, pennivendoli e chi più ne ha più ne metta… Niente che possa fermare la determinazione del Popolo Laziale!”

fonte laziostory.it

